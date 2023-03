(Di martedì 21 marzo 2023) Zlatanha raccontato un retroscena in merito ad alcune parole dette ai suoisulla sua presenza in Nazionale a 41

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Ibrahimovic: “I miei compagni capiranno perché sono ancora qui a 41 anni” - Milannews24_com : #Beto esalta #Ibrahimovic: «Una leggenda e uno dei miei idoli» - RadioRossonera : 'Ibra è uno dei miei idoli, una leggenda...giocare contro di lui è un'emozione grande' ?? Cosi #Beto dopo la vittor… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #UdineseMilan, #Beto a @SkySport: “Reazione top dopo il rigore. @Ibra_official è uno dei miei idoli” - #Calcio @SerieA #S… -

Ho 41 anni, ma il tempo passa per tutti e se c'è un consiglio che posso dare aicompagni, è quello di godersi a pieno questo momento, perché il tempo vola". Parole firmate Zlatandal ...... 'Ho tante offerte, ma penso solo a una cosa'Un peccato, quindi, chenon sia in lista ... E addirittura in nazionale: 'Icompagni si chiederanno cosa ci faccio ancora qui a 41 anni. Gli ...... match che ha visto anche il ritorno al goal persu calcio di rigore. A fine gara le ... vuole dire che ho lavorato male, perché non sono riuscito a far capire aigiocatori quanto sia ...

Ibrahimovic dopo Udinese-Milan: "Giocare da campioni d'Italia cambia tutto. Futuro..." Sky Sport

Tornato dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per mesi, Zlatan Ibrahimovic si è imposto come il calciatore ... Tutti chiedono a me come sto, ma dovrebbero chiedere ai miei ...Ho 41 anni, ma il tempo passa per tutti e se c’è un consiglio che posso dare ai miei compagni, è quello di godersi a pieno questo momento, perché il tempo vola”. Parole firmate Zlatan Ibrahimovic dal ...