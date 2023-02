Arrivederci Matt Cardona

(Di martedì 14 febbraio 2023) Procede la strada verso No Surrender, il prossimo PPV di Impact che si svolgerà nella notte del 24 febbraio. La programmazione della card sta procedendo in maniera spedita, tanto che i match già annunciati sono ben 7. Alcuni di questi sono stati sanciti nel corso dell’ultima puntata, alcuni in maniera sensata, altri meno. Per esempio Deonna Purrazzo sfiderà Gisele Shaw senza una grande costruzione. Una ha buttato addosso all’altra del cibo, cosa che odio sempre, e da questo ne è scaturito un incontro tra loro che vincerà la Virtuosa senza troppi problemi. Anzi Deonna Purrazzo deve uscire al più presto da questo momento di grande anonimato. Un altro match annunciato giovedì notte è Six-man tag team che vedrà coinvolti i Motor City Machine Guns, accompagnati da Kushida, e il Bullet Club. Chris Bey e Ace Austin verranno aiutati da Kenta, anche lui membro della fazione, ...

