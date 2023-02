Titanic | Jack si sarebbe potuto salvare? Parla James Cameron

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ha svelato i riultati dell’indagine “scientifica” condotta per stabilire se, dopo l’affondamento delavrebbesalvarsi , ad esempio issandosi sulla zattera di fortuna approntata da Rose: all’interno del documentario:25 Years Later with, in onda dal 5 febbraio su National Geographic, come vi abbiamo già raccontato tempo fa, viene presentata una ricostruzione basata su evidenze scientifiche, degli ultimi momenti dei due protagonisti di; con l’aiuto di due professionisti degli stunt, infatti, la famosa scena è stata ricostruita, presentando tre possibili diversi scenari;ha anticipato i risultati del test in un estratto del documentario, trasmesso dal ...

..., il leggendario protagonista del suo film, si sarebbe potuto salvare la vita. Il regista, celebre per aver diretto tre dei quattro film di maggior incasso di tutti i tempi (tra cui il ...Nel finale dipoteva sopravvivere James Cameron ha deciso di chiudere la questione una volta per ...

Titanic: James Cameron ha finalmente ammesso che Jack poteva salvarsi WIRED Italia

Titanic, Cameron ammette "Jack si sarebbe potuto salvare con Rose" dopo test della zattera Sky Tg24

Titanic: Jack poteva sopravvivere James Cameron condivide i risultati dello studio in un estratto dal nuovo ... BadTaste.it TV

James Cameron ricrea la scena della porta di Titanic CiakGeneration

Titanic: James Cameron rivela che Jack si sarebbe potuto salvare Lega Nerd

James Cameron ha finalmente ammesso ciò che ha cercato in ogni modo di smentire: Jack, il leggendario protagonista del suo film Titanic, si sarebbe potuto salvare la vita. Il regista, celebre per aver ...Titanic director James Cameron has admitted that Leonardo DiCaprio's Jack could've survived the end of the film. Ever since the classic 1997 blockbuster premiered, fans have questioned whether Jack ...