Ciao | sono un papà Ed esisto anche io | sapete?

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Buongiorno ci sentiamo. Vocale. Mandata fattura! Al solito fammi sapere quando fai il bonifico. …ha commentato il tuo post Instagram. …ha appena avviato una diretta. Nota vocale. Altra nota vocale. Ah Gabrié e tocca che ci sentiamo, eh. Gentile Gabriele Ziantoni, la informiamo che in data odierna è stato addebitato sul suo conto il seguente pagamento Sepa Direct Debit. Le segnaliamo inoltre che il suo conto presenta al momento un saldo negativo. La invitiamo a sistemare l’eventuale scoperto. Quando mi saldate le mie ultime due mensilità? Scusa se ti disturbo ma ho bisogno che si torni presto alla regolarità. Nota audio. C’è da registrare quello spot. Ci pensi tu? Messaggio cancellato. Vocale. Direttore oggi non vengo: ho 38 di febbre. Mandiamo una replica?le 7.40 di un giorno qualunque. Non dico “qualunque” perché mi piace ...

, mia cara compagna. 'Ti amo piccola famiglia...'", si conclude il comunicato. Oltre al marito, ... Tra le serie in cui è apparsa cianche Frasier , Runaways , Extant , Angel , Castle , ...mia compagna ". Tra i ruoli più celebri di Annie Wersching ciquello di Renee Walker in 24 e di Lillian "Lily" Salvatore , la madre dei vampiri Stefan e Damon Salvatore , in The Vampire ...

Ciao, sono il Jorge Lorenzo del futuro e faccio balletti in TV con uno vestito da Valentino Rossi [VIDEO] MOW

ETF, il low cost piace anche in mercati avversi Morningstar

Una corsa per la Shoah e perfino "Bella ciao". Fdi fa crollare i tabù ilGiornale.it

Intervista con ChatGPT: l'uomo rischia di sparire, si salva solo se impara a fare una cosa Tiscali

“Ne abbiamo passate tante di sfide assieme: nel silenzio e nella ... il Dolomiti

Il ministro della Difesa: «Oltre alle armi inviamo tende e generatori». «Solo se l’Ucraina reggerà l’impatto di un nuovo attacco può darsi che si creino le condizioni per provare finalmente a sedersi ...La Russa alla marcia per la Memoria: "Un dovere". E Crosetto canta per la Liberazione Macché fascisti, ma quale pericolo per la democrazia. La consacrazione dei Fratelli d'Italia di governo passa anch ...