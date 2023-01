(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A cura di Stefano Marino (Giornalista) Nuovi orizzonti extra calcistici in prospettiva per Stephan El Shaarawy, l’attaccante di origine egiziana in forza alla Roma ha deciso di investire nel mercato immobiliare all’inizio di un anno, come quello da poco iniziato, che potrebbe riservagli molte soddisfazioni. Come riporta il sito della squadra giallorossa www. forzaroma.info il Faraone autore del secondo gol contro lo Spezia domenica scorsa, è volato a Milano, dove si è inaugurata "ELAS", un'agenzia immobiliare che viene definita una boutique del mercato milanese e che fa della compravendita di alto livello un servizio su misura. “Auspico un 2023 ricco di soddisfazioni con la mia squadra“ha dichiarato l’attaccante giallorosso, che punta al rinnovo del contratto . Con lui ieri c'era anche Ludovica Pagani, un influencer che non lascia mai solo il faraone. Domenica, dopo la rete, ...

In occasione dell'anniversario dell'insurrezione contro il dittatore Pérez Jiménez, i venezuelani stanno scendendo in piazza in massa per chiedere salari equalità della vita. Già 500 le proteste dall'inizio dell'anno. Maduro non scatena la repressione per paura di congelare i negoziati con gli Usa per il rilascio di 3 miliardi di dollari.Diciamocelo chiaro e tondo, la gente, anche quella che critica Fedez, non èdi lui. Sì, lo deridono sotto gli articoli che raccontano le sue gesta, ma vivono forse per valori più alti ...

Sarri: "La migliore prestazione da quando sono alla Lazio. Champions Faremo il massimo" La Gazzetta dello Sport

“Uccidere non è mai la scelta migliore”. Dentro al reparto che rifiuta l’aborto (VIDEO) RomaToday

Migliore prosciutto cotto da acquistare al supermercato, la classifica TrevisoToday

4 Ristoranti, le foto dei migliori ristoranti di Ortigia Sky Tg24

Portannese all'Assigeco, Pagani: «Il migliore disponibile sul mercato» IlPiacenza

Con 15 punti in 5 partite i Block Devils sono già sicuri del primo posto nel girone e vanno alla ricerca di una vittoria piena e rotonda per scalare posti nel ranking delle prime. Ranking che deciderà ...RIETI - Marinella D’Innocenzo lascerà dal 1° febbraio la direzione generale della Asl di Rieti. «La mia scelta di dimettermi deriva esclusivamente da ragioni familiari. Non ...