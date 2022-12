Schillaci | La mascherina a Capodanno? Meglio portarla | soprattutto se ci sono ' fragili'

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - "Finora siamo assolutamente tranquilli, tutti i casi campionati dalla Cina dimostrano chetutte varianti di omicron già presenti. Siamo molto sereni, anche se continuiamo ad essere vigili". Lo ha detto il ministro della Salute Oraziosu Raiuno. Analizzando i dati sulla diffusione del contagio, il ministro ha definito la situazione "in miglioramento". "Laddove assistessimo ad aumento dell'incidenza potremmo consigliare nuovamente l'uso delle mascherine al chiuso e in assembramenti, ma non siamo in questa situazione". "I dati settimanali diffusi oggi - precisa - dimostrano che nell'ultima settimana i casiancora in diminuzione. Lo stesso per i ricoveri. Quindi la situazione è di tranquillità con addirittura un calo degli indici più importanti" Non si pensa, al momento, a un obbligo delle ...

Il Sole 24 ORE

