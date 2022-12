Pelé e quella finta a Mazurkiewicz | quando un gol sbagliato diventa un gioiello

la Repubblica

... ma un gol mancato, uno dei pochi chenon è riuscito a segnare Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...... fino alla morte del "GOAT", greatest of all times, il più grande di tutti:. E con la stessa ... Mario Draghi protagonista della foto simbolo (forse) del 2022 "sul treno per Kiev con Macron ... Buona la prima. Pelé e quella rovesciata contro i nazisti in "Fuga per la vittoria"