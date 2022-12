Mendes non c’entra nulla col trasferimento di Ronaldo all’Al Nassr | i due non hanno più rapporti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Jorgenonniente coldi Cristiano, itra il procuratore ed il 7 portoghese si sono interrotti. Cristianoha firmato un contratto da 175 milioni all’anno per giocare in Medio Oriente dopo aver lasciato il Manchester United il mese scorso dopo la sua esplosiva intervista con Piers Morgan . Secondo il quotidiano spagnolo Marca, le trattative sono stati condotte dal manager personale di, Ricky Regufe. As il mese scorso aveva già suggerito una rottura tra, i due non erano d’accordo sulla scelta del prossimo club. Marca ha anche riferito cheera conscio di non potersi unire ad un club di ...

Dal giorno della rottura, l'agente Jorge Mendes ha avuto quindi contatti solo con i club della MLS e il Wolverhampton: risultano chiacchierate con altre società straniere ed italiane, tra cui la ... La Salernitana sogna in grande. Così, dopo Guillermo Ochoa (37), il club campano prova un altro, clamoroso, colpo a zero: Isco (30). Il centrocampista spagnolo è svincolato da quando ha trovato l'acco ...