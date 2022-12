Jolanda De Rienzo | le curve esplodono dal bikini mozzafiato | la FOTO accende gli animi

(Di sabato 31 dicembre 2022)Deinmanda in tilt il mondo dei social network: la sexy giornalista mette completamente in mostra il suo corpo divino. Nella lista delle giornaliste più brave e famose d’Italia, non può sicuramente mancare l’incredibileDe. La conduttrice lavora per programmi che trattano le tematiche legate al Napoli calcio e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

CasertaNews

... il giornalista e giudice del programma tv King of Pizza Daniele Bartocci è stato ospite di Sportitalia (canale 60) nel talk - show calcistico condotto daDe, insieme all'ex attaccante ......La carriera di Balestra comincia negli anni '50 con un apprendistato nell'atelier di... per poi approdare a Via Cola de, fino alla sede odierna di Piazza Barberini) e si svolge la sua ... La presentatrice casertana Jolanda De Rienzo torna in tv L'outfit per la serata infiamma il web, storia Instagram tutta da guardare prima che sparisca nel nulla. Jolanda De Rienzo inimitabile ...Jolanda De Rienzo sorprende i followers con la sua colazione a tema natalizio. Lo scattoi ha fatto letteralmente impazzire i fan!