Iran | in centinaia a Zahedan cantano “Morte a Khamenei” Le proteste vanno avanti da quattro mesi

(Di sabato 31 dicembre 2022)di persone sono scese in strada a, città principale della provincia del Sistan e Balucistan, nell’orientale, per protestare ancora una volta contro il regime degli Ayatollah. Diversi manifestanti hanno intonato il coro ““, inveendo contro l’attuale Guida Suprema del Paese. Le dimostrazioni proseguono in tutto il Paese ormai da, da quando ladella giovane Mahsa Amini ha fatto esplodere il malcontento e l’insofferenza della popolazione verso il regime. Un ragazzo di 22 anni, Borhan Elyassi, sarebbe stato ucciso oggi con un colpo di pistola dalle forze di sicurezza durante lenella città curda di Javanrud. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

di giovani sono morti nei caratteristici vicoli della capitale sudcoreana a causa della ... MAHSA AMINI () É il volto e l'origine delle proteste di piazza capeggiate dalle donne (anche ......dell', dando il via alle proteste per la libertà e i diritti che continuano ancora oggi e alla sanguinosa repressione del Governo di Teheran che ha portato alla morte e all'arresto di... 2022: cronistoria delle proteste in Iran Ad aprile l'illustratore dissidente iraniano Mehdi Bahman aveva registrato un'intervista con una tv israeliana: un tribunale iraniano lo ha condannato a morte ...La fine di questi inverni di lotta e di speranze è prevedibile e fosca per la disparità delle forze in campo e il totale abbandono internazionale che isola le giovani combattenti ...