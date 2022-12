Benedetto XVI nella storia Il grande conservatore si rivelò un riformatore - Cronaca - quotidiano net

Agenzia ANSA

Papa: le scarpe rosse anche online Quei mocassini lisci, senza cuciture e di un rosso fiammante non sono mai passati inosservate. Inizialmente furono erroneamente attribuiti a Prada, ...Il portavoce del Vaticano: "Con dolore informo che il Papa Emerito,, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". Salma esposta in Basilica dal 2 gennaio Il Papa emerito è morto. "Con dolore informo che il Papa Emerito, ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca Il ritratto di Benedetto XVI, dall’infanzia nella Germania nazista al Pontificato e alle dimissioni: la lunga traversata del Papa Emerito morto ...ROMA (attualità) - Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni di Natale. Era molto legato a Castel Gandolfo ilmamilio.it - contenuto esclusivo E' morto Benedetto XVI, Papa fino al 28 febbraio ...