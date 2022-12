Autostrade più care dal 1 gennaio | risalgono le tariffe | quali sono le tratte senza rincari

Leggi su open.online

(Di sabato 31 dicembre 2022) Anno nuovo, nuovi: come stabilito dal decreto del ministero che adegua i pedaggi, infatti, da domani viaggiare in autostrada sarà più costoso. Non sirà tuttavia di un incremento secco: i pedaggi aumenteranno con gradualità, e l’aumento non riguarderà il 50% delle. E, a detta del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sarà un aumento inferiore alle previsioni. In una nota del Mita, infatti, spiega che «un aumento che sfiorava il 5% è stato scongiurato: dal 1si fermerà al 2%, con aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023». Aumenti: dove si verificheranno e dove no Gli aumenti non riguarderanno leA24 /A25 Roma L’Aquila Teramo e Diramazione Torano Pescara. Il Mit, inoltre, starebbe facendo approfondimenti per una eventuale ...