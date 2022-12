(Di sabato 31 dicembre 2022) Per ladiabbiamo pensato di suggerirvi alcune idee per-up adatti a salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo. Quali sono i trend trucco e capelli del momento? Indecisi su quale-up e acconciatura sfoggiare a? Cercheremo di aiutarvi noi, seguendo alcune delle tendenze mostrate sia sul red carpet negli ultimi mesi sia quelle diffuse a macchia d’olio sui social, con un occhio di riguardo per TikTok e Instagram. I beauty guru hanno già effettuato la propria scelta, realizzando tutorial su come essere fabolous l’ultimadell’anno. Crediti: Pexels – VelvetMagL’indecisione spesso può confondere soltanto le idee, per cui cercheremo di darvi consigli semplici e perfettamente fai-da-te da realizzare – si spera – con ...

Velvet Mag

Perfetto se si abbina il look a unup altrettanto luminoso. Capelli d'estate: è tendenza wet ... la rivincita del mollettone guarda le foto Leggi anche › Capelli:facili e ...... eppure, trovare il giusto trucco di Capodanno 2023 è cruciale per valorizzare gli sforzi fatti con outfit, e. Come è ovvio, ilup del 31 dicembre dovrà essere brillante, pieno di ... Acconciature e make-up per la notte di Capodanno Bellissime, d’effetto e…last minute. Le acconciature di Capodanno 2023 si realizzano il pochissimo tempo. E si trasformano nel tocco finale da dare al look dopo aver meticolosamente studiato le unghie ...Il mood è glam e sofisticato, retrò quanto basta: le pettinature per celebrare l'arrivo del nuovo anno giocano con tradizione e modernità ...