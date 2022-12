Tutto Napoli

... quella di Pogba, per il quale, per l'ennesima volta, i tempi per il ritorno in campo si... Allegri si ritrova, dopo un mese e mezzo, a gestire i soliti giocatori visto che Pogba,e ...Allegri ha parlato anche di Dusan, ormai sempre più un mistero. In Qatar ha disputato una ... Quattro giorni fa, il Corriere dello Sport scriveva di Pogba: "I tempi però si, da quando ... Juventus, si allungano i tempi per Vlahovic: a forte rischio anche il Napoli Non ci sarà Dusan Vlahovic nella prima Juve del 2023. Secondo Sportmediaset l'attaccante serbo, sempre alle prese con la fastidiosissima pubalgia, continua il suo ...ForzAzzurri.net - SportMediaset - Vlahovic, si allungano i tempi di recupero: a rischio anche il Napoli. Dusan Valhovic, dopo la fastidiosa pubalgia, continua il suo ...