Sissi 2 | la seconda puntata stasera su Canale 5

Today.it

Credits photo: @RTL/Mediaset Lapuntata di2 ci riprova ad andare in onda. Dopo il cambio di programmazione, con il film su Pelé che ha preso il posto della serie tv sull'Imperatrice d'Austria interpretata da ...... è arrivato il vischio: per Tavassi sono baci TALENTO ITALIANO Sabrina Impacciatore alla conquista dell'America SERIE EVENTO Su Canale 5 torna '', al via lastagione LE IMMAGINI DELLA ... Sissi 2, stasera in tv la prima puntata: anticipazioni e cast La seconda puntata di Sissi 2 viene recuperata su Canale5 il 30 dicembre dopo il cambio di programmazione di ieri.Sissi Atto Secondo, stasera su Canale 5 la seconda puntata della fiction storica con protagonista Dominique Devenport.