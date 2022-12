Sequestri di botti in tutta Italia | a Napoli allarme per la bomba Kvara | pesa 3 chili e può essere letale

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La "" a, ma anche "il pallone di Messi" a Cagliari e fuochi illegali in vendita in, tonnellate dei quali sequestrati: anche per il 2022 la notte di Capodanno è ...

TGCOM

... tonnellate dei quali sequestrati: anche per il 2022 la notte di Capodanno è caratterizzata dal brindisi per gli auguri, ma anche dall'uso dai balconi dimolto pericolosi. Tanti i...In vista dei festeggiamenti del capodanno la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo al commercio di artifici pirotecnici. Numerose le operazioni e idei cosiddetti 'illegali' ma anche di fuochi d'artificio di libera vendita ceduti senza il possesso della regolare licenza. L'attività ha interessato tutto il territorio nazionale e, ... Capodanno sicuro, la "bomba di Kvara" e sequestri in tutta Italia: parte in anticipo la guerra ai botti La 'bomba Kvara' a Napoli, ma anche 'il pallone di Messi' a Cagliari e fuochi illegali in vendita in tutta Italia, tonnellate dei quali ...Lotta contro il tempo per assicurare un Capodanno sicuro agli italiani. In campo tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, per contrastare il traffico di fuochi d'artificio ...