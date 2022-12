Saldi dal 5 gennaio 2023 Aiuto importante per imprese e clienti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Allineato con quasi tutto il resto d’Italia (solo Valle d’Aosta, Sicilia e Basilicata hanno scelto diversamente), il Friuli Venezia Giulia vedrà partire la stagione deigiovedì 5. Un appuntamento, che durerà fino al 31 marzo, ricorda Confcommercio Udine, e senza che ci sia il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti. «Inon hanno lo stesso peso del passato, ma rimangono un, un volano d’affari per l’economia e un’opportunità per i consumatori, invogliati all’acquisto per la possibilità di comprare i prodotti ritenuti interessanti a un prezzo favorevole – sottolinea il presidente regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon –. In un contesto come quello che stiamo ...

Reteiblea

Anticipato di qualche giorno l'avvio deia livello nazionale, dove gli sconti scatteranno invece5 gennaio. 'L'avvio deidel 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori - dice l'...Arrivano i2 gennaio partiranno in Sicilia e in Basilicata, il 5 in quasi tutto il resto d'Italia. ma si prospetta una stagione magra, con una riduzione del 3% del budget speso dalle famiglie. La ... Saldi dal 2 gennaio. – ReteIblea L’avvento del nuovo anno, come da tradizione, porta in dote tra le altre cose i saldi invernali. Dal 5 gennaio 2023 scatteranno in Molise e in numerose regioni italiane. Andranno avanti per due mesi, ...Dal 2 gennaio partono in Sicilia i saldi invernali che si concluderanno il 15 marzo. Anticipato di qualche giorno l'avvio ...