(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente cinese Xisi potrebbe recare in visita ufficiale inquesta primavera, su invito del presidente russo Vladimir. Lo ha detto lo stesso leader del Cremlino spiegando di ”non avere dubbi sul fatto che troveremo l’opportunità di incontrarci di persona. La aspettiamo, caro signor presidente, caro amico, la aspettiamo la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca”. Lo riporta la Ria Novosti citando la conversazione in videoconferenza tra il presidente cinese e quello russo. La visita di Xi ”dimostrerebbe al mondo la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave e diventerebbe il principale evento politico dell’anno nelle relazioni bilaterali”, ha detto. ”Puntiamo alatra le forze armate russe e ...

Vladimir Putin ha detto a Xi Jinping che Mosca intende rafforzare la cooperazione militare e tecnico - militare tra. Lo riporta la Tass. Putin e Xi parlano in collegamento video Putin ha elogiato, quindi, le relazioni russo - cinesi come le migliori di sempre durante il suo colloquio. Il ...... dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dei Brics e del Gruppo dei 20, serve a creare un ordine mondiale equo basato sul diritto internazionale" e lae la, ha detto il ... Russia-Cina, Putin a Xi Jinping: "Rafforzare collaborazione militare" La Russia e la Cina, ha detto Vladimir Putin, hanno le stesse opinioni sulle cause e il corso del panorama geopolitico globale.In Cina è probabile che stiano morendo circa novemila persone al giorno a causa del Covid. Lo stima la società di ricerca britannica Airfinity, che appena pochi giorni fa aveva parlato di cinquemila m ...