Psv-Milan | top e flop | Mirante non convince | Kalulu da rivedere Riecco Calabria | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 2022-12-30 21:11:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: La pausa dagli impegni ufficiali si chiude male per ildi Stefano Pioli. Dopo i ko contro Liverpool e Arsenal, i rossoneri perdono anche contro il Psv Eindhoven mettendo in campo una brutta prestazione collettiva. Tra pochi giorni si tornerà a fare sul serio (per il Diavolo, c’è subito la sfida del 4 gennaio in Campania, contro la Salernitana) ma per lanciare l’inseguimento al Napoli capolista servirà altro. PROMOSSI: buona prestazione per il capitano rossonero, al rientro dopo il lungo infortunio. Servirà qualche gara di rodaggio, ma i segnali sono incoraggianti. Leao: entra nel secondo tempo per dare il suo sprint a una squadra imballata. Non è brillante come al solito, ma quando parte è una ...