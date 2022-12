L' Italia nella top ten delle libertà su internet

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Proxyrack ha analizzato la censura online e le restrizioni al web: Stati Uniti al primo posto per, Cina maglia nera Quando parliamo di censura online, ci riferiamo alle possibili restrizioni attuate per ladigitale: dal non poter pubblicare post sui social ad articoli sul blog, non perché infrangono leggi universali, come diffamazione e promozione di odio e altri illeciti, ma perché danno fastidio a qualcuno. Un nuovo studio

Fanpage.it

...Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Dna) e l'Unita' di Informazione Finanziaria per l'(Uif)... L'obiettivo e' snellire le procedure di scambio e a sviluppare nuove sinergiecollaborazione ......in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2stagione invernale 2022 - 23'. Il documento indica gli interventi in caso di peggioramento dell'evoluzione del Covid in. ... Bollettino Covid, in Italia 122.110 contagi e 706 morti per ... I bianconeri dell'Aquila Trento (7-5) lunedì 2 gennaio alle 18.00 aprono il 2023 con la sfida all’Happy Casa Brindisi (5-7) tra le mura amiche della BLM Group ...Sport - Un anno sportivo particolarmente intenso a partire dai Giochi olimpici invernali. Nella severa bolla anti - covid di Pechino lo sport italiano si è messo in ...