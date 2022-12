L’attore Tony Sperandeo protesta per il ritardo del volo | viene fatto scendere dall’aereo e scortato dalla polizia Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Secondo la compagnia aerea avrebbe “minacciato l’equipaggio”. Lui ribatte: “Nessuna minaccia”.si trovava a Malpensa, su unWizzair in partenza per la Sicilia. Partenza che per lui non c’è stata: è statodal velifuori? Secondo la ricostruzione di, ilera previso alle 19:15 ma i passeggeri avevano dovuto attendere due ore al gate e ancora, dentro al bus. Due persone mancavano all’appello del personale di bordo e dunque l’attesa sarebbe diventata insostenibile tanto che una volta a bordo,avrebbeto ...