Johnny Stecchino | Yesterday o Forrest Gump? La tv del 30 dicembre

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 30su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Note d’amore”. Mélodie lavora come assistente della signora Louvier per organizzare un concerto di Natale. A causa di uno sfortunato incidente il pianista si ferisce e Mélodie rischia di perdere il lavoro. L’unica soluzione è trovare un sostituto, il famoso Michael Grimaud, scomparso dalle scene da dieci anni. Mélodie partirà alla ricerca del misterioso pianista in un piccolo villaggio in montagna dove farà nuove amicizie e scoperte. RaiDue alle 21.20 trasmetterà “Mi casa es tu casa”. Cristiano Malgioglio apre le porte di casa ad un ospite ed in un clima disteso e colloquiale, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese, ce lo fa conoscere in modo unico, intimo e profondo. La7 alle 21.15 proporrà “Speciale Eden”, condotto da Licia Colò. Per chi preferisse vedere un film, su ...