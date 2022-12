GF Vip 7 | violenta lite tra Patrizia e Antonino | lei gli mette le mani addosso

Fortementein.com

Nel corso della scorsa puntata , ha varcato l'ingresso del Gfun nuovo personaggio: Tata Carla, che ha il compito di far fare le pulizie ai concorrenti. Un'...si aspettava questa reazione...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchegrandinata su Sabaudia, imbiancata la spiaggia dei: "Sembra un campo da sci" Terremoto Grande Fratello VIP | rissa violenta tra due concorrenti ... Arriva la replica del padre di Antonella a Francesco Chiofalo, l'ex fidanzato della figlia che ha rilasciato diverse interviste parlando della Fiordelisi.Botte davanti al locale nella notte fra il 22 ed il 23 dicembre, il fratello di Balotelli è stato denunciato ai carabinieri per una rissa a Brescia ...