ilmattino.it

Il cartello sulla soglia del corridoio sanitario, a due passi dagli arrivi e dal parcheggio multipiano dello scalo di, recita poche parole ma precise: 'Postazione tamponi per passeggeri provenienti dalla Cina'. Di mascherine se ne vedono quasi zero, in aeroporto, e il cartello è per ora il solo segnale, ...... Venezia Tessera, Bologna, Firenze Peretola, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Lamezia ...realizzato attraverso un network di corto - medio raggio con voli di feederaggio verso i principali... Capodichino, hub pronti ma zero tamponi anti Covid: i cinesi arrivano da Parigi e Monaco Il cartello sulla soglia del corridoio sanitario, a due passi dagli arrivi e dal parcheggio multipiano dello scalo di Capodichino, recita poche parole ma precise: «Postazione tamponi ...Il cartello sulla soglia del corridoio sanitario, a due passi dagli arrivi e dal parcheggio multipiano dello scalo di Capodichino, recita poche parole ma precise: «Postazione tamponi per passeggeri pr ...