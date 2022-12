Benzina e diesel | addio allo sconto | quanto costerà un pieno

Motor1 Italia

Addio allo sconto sui prezzi die rincari in arrivo, dal primo gennaio, per il pieno del carburante . Cattive notizie in arrivo per gli automobilisti in Italia, con il quasi certo aumento dei prezzi dovuto al ......3 centesimi al litro per lae il, e 3,4 centesimi per il Gpl. Secondo Assoutenti, l'aumento si tradurrà in una spesa di 9,15 euro in più a pieno,oltre 219 euro all'anno ipotizzando 2 ... Stop benzina e diesel al 2035. Meloni, non ragionevole e lesivo Lo sconto sulle accise stabilito dal Governo scadrà domani, 31 dicembre. Dal 1° gennaio la benzina (e il diesel e il GPL) costerà di più Domani, 31 dicembre, finisce lo sconto sulle accise dei carbura ...La misura voluta dal Governo italiano non sarà riproposta – Con la revoca del taglio delle accise, le stazioni di servizio del nostro cantone possono tirare un sospiro di sollievo – Giampietro di City ...