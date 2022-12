Auto ribaltata nel Napoletano | due feriti | donna in prognosi riservata al Cardarelli

QuiComo

si ribalta, muore un 80enne In quello che si è registrato il 29 dicembre ha perso la vita ... La vettura fuori strada eAd un certo punto però e per cause da accertare il veicolo è finito ...... quattro persone soccorse Posted on 13 Febbraio 2022 13 Febbraio 2022 Author Redazione Incidente nel corso della mattinata sulla A6 Torino - Savona dove un'si èpoco dopo Millesimo in ... Como, auto ribaltata in via Borsieri: tre feriti Caivano, si ribaltano con l’auto: lui illeso, lei in prognosi riservata. E’ accaduto nella notte nella zona di Pascarola a Caivano. Questa notte verso le 2.30 a Caivano i Carabinieri della locale comp ...L'uomo ha 35 anni ed è rimasto illeso mentre la donna, anche lei 35enne, è ricoverata in prognosi riservata Questa notte verso le 2:30 a Caivano i carabinieri, nel percorrere la strada statale sanniti ...