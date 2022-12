Via libera dalla Regione al finanziamento per il depuratore di Cretarossa

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta regionale della Campania ha dato viaallo stanziamento di 587mila euro per la realizzazione di un impianto di depurazione in località. Il soggetto attuatore dell’opera è Gesesa. L’importo stanziato dal provvedimento dell’Esecutivo regionale copre l’adeguamento degli oneri finanziari reso necessario in virtù dell’aumento dei costi delle materie prime causato dall’inflazione che ha causato un generale incremento dei prezzi di mercato. L’opera, considerata d’importanza strategicae dall’Amministrazione comunale, consentirà, a regime, un’efficace depurazione nel quartiere di. L’inizio dei lavori è previsto nel 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un emendamento alla manovra Finanziaria appena approvata a Roma ha dato ilal Commissario straordinario per il Parco della salute di Torino . La nomina avverrà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio. 'È un grande risultato, innanzitutto ...... il testo del disegno di legge è stato ufficialmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio entro la fine dell'anno, come promesso, e con l'ok alla manovra di bilancio c'è ilanche per la ... Manovra ultime notizie: via libera definitivo del Senato ROMA (ITALPRESS) – Il Senato approva la fiducia sulla Legge di Bilancio da 35 miliardi con 107 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, diventa così leg ...Bartosz Bereszynski è ad un passo dal Napoli. Il via libera definitivo della Sampdoria è atteso la prossima settimana ...