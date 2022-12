Unisannio | nove milioni di euro per la ricerca al Dipartimento di Ingegneria

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Università del Sannio, con ildi, entra nella lista dei 19 Dipartimenti di Eccellenza delle Università statali, inseriti nell’Area “industriale e dell’informazione” dal Ministero dell’Università e della, per il quinquennio 2023-2027. Un significativo riconoscimento per la. Il MUR ha da poche ore pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco dei complessivi 180 Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 nelle 14 aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale) ammessi a finanziamento. Si tratta di Dipartimenti che spiccano per la qualità dellaprodotta e per la qualità del progetto di sviluppo, ai quali è destinato un budget complessivo annuale di 271di ...