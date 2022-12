Slalom femminile Semmering 2022 | risultati e classifica prima manche | guida Shiffrin davanti a Swenn Larsson

NEVEITALIA.IT

Ultima gara della tre giorni sulle nevi austriache. Shiffrin, Vhlova e Holdener le favorite per la ......4 gennaio con loche aprirà il nuovo anno. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti la classifica Bassino in Top - 10: gli azzurri con più podi in Cdm Con il 3° posto ottenuto nel gigantebis ... Live Timing Slalom Femminile Semmering (AUT) Gioco dei podi SEMMERING - Dopo le due vittorie in gigante, Mikaela Shiffrin continua a incantare sulla "Panorama" e chiude nettamente al comando la prima manche dello slalom ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...