Perché voglio ringraziarlo | Meloni sbeffeggia Conte in diretta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "Sono stata forse l'unica ad avere il coraggio di scrivere nero su bianco su un programma di governo che bisognava aumentare l'investimento in questo senso": Giorgialo ha detto durante la conferenza stampa di fine anno, rispondendo a una domanda sulle spese militari. A tal proposito ha lanciato anche una frecciatina al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, che invece si oppone all'aumento di tali spese: "Ora chiaramente l'Italia sta facendo la sua parte. Ioringraziare il coraggioso impulso di Giuseppe, il cui governo aumentò di 3 miliardi di euro le spese militari, credo sia importante lavorare trasversalmente da questo punto di vista. L'Italia andrà avanti, deve andare avanti". E in effetti l'ex premier non ha risparmiato critiche allasu questo punto. ...

Sky Sport

Le scelte del governo russo non devono ricadere sul suo popolo e sui suoi cittadini ha dichiarato Melonidistinguere le due cose ma quelle scelte ci sono, sono di violazione del diritto ......ha dimostrato subito grande entusiasmo e voglia di voler venire a giocare in Italiavuole ... sono contento di stare qui eaiutare la squadra con la mia esperienza a rimanere in Serie A. L'... Real Madrid, Ancelotti: "Brasile Non mi hanno chiamato, voglio restare qui"