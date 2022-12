Moriero si racconta a GoalCar | “Mazzone un secondo padre”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’intervista a FrancescoIl Dj Carlo “Carletto” Nicoletti, dopo il successo della prima stagione, è tornato con la web serie. Nelle puntate vengono intervistati giocatori ed ex giocatori cheno aneddoti legati al loro passato. In una delle ultime puntate ha partecipato Francesco. L’ex Roma e Inter ha parlato del suo esordio, della sua esperienza con il club giallorosso e quello nerazzurro e del suo rapporto cone Ronaldo. Ecco le sue parole: ?…?Lei è nato e cresciuto a Lecce:“Sono diventato una bandiera e volevo rimanere qui. Non pensavo proprio a un mio futuro lontano da qui e da questi colori. Nasco da bambino giocando per strada, nella zona 167, cresciuto sotto le ali di Causio. Il mio esordio è stato particolare. Avevo 17 anni e non ero neanche convocato per ...