Mbappé | «Non volevo andare in vacanza | il Psg non deve pagare per la Nazionale»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’Equipe riporta le parole didi ieri sera dopo la vittoria del Psg contro lo Strasburgo, vittoria arrivata al 96esimo grazie a un rigore dello stesso. Il Psg era in dieci uomini per l’espulsione di Neymar. Come hai vissuto gli ultimi giorni? Sono state ore complicate ma ci si sente bene dopo una vittoria. Vincere è sempre più facile. Con questo rapido ritorno hai esibito la volontà voltare pagina dopo il Mondiale? Decisamente! Durante il Mondiale sono stato sempre in contatto con Galtier e la dirigenza del Psg per capire cosa era meglio per la squadra, e anche per me. Abbiamo parlato prima della finale e ho detto che sarei tornato, a prescindere dal risultato, perché mi sentivo bene,continuare a giocare, nonsubito in. Abbiamo partite ...