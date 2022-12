Liverpool | Klopp | «Gakpo? È un giocatore giovane con un grande potenziale»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Jurgen, allenatore del, ha parlato dell’acquisto didal PSV. Ecco le sue dichiarazioni Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «? È uncon un. Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o in un altro campionato, sarebbe inaccessibile. In questo genere di cose, è tutta una questione di tempismo. Ecco perché eravamo davvero convinti. Direi che in linea di principio è così per tutti: i soldi che spendi hanno un impatto sui soldi che potrai spendere. Sappiamo cosa vogliamo fare e vedremo se possiamo farlo. Si tratta di soldi, ovviamente, ma si tratta anche di avere giocatori giusti, e siamo davvero felici di poter ...

Calciomercato.com

Jurgen, allenatore del, ha parlato dell'acquisto di Gakpo dal PSV. Ecco le sue dichiarazioni Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Gakpo È un ...Commenta per primo La stella dell'Olanda messasi in mostra ai Mondiali sarà il primo nuovo rinforzo dei Reds di, i numeri del colpo Cody Gakpo . Liverpool, Klopp ammette: 'Bellingham pazzesco, non so quanto valga!' Il Liverpool ha ricominciato il campionato nella stessa maniera in cui lo aveva lasciato. I " Reds ", reduci dal successo per 3-1 ottenuto nel " Boxing Day " contro l' Aston Villa, prima della sosta p ...(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "È un giocatore giovane con un grande potenziale. Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o in un altro campionato, sarebbe inaccessibile. In questo genere ...