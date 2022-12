L' anno nero delle coppie vip

la Repubblica

... i missili sono lanciati da navi nel Mar. L'allerta è stata annunciata a Kiev, Kherson, ... che ieri ha tenuto il suo discorso di finedavanti al Parlamento, ha promesso il ripristino dell'...... non hanno fermato il lavoro dei 'fuochisti', già pronti a mettere sul mercato, quelloovviamente, il grande botto di fine: la 'bomba Kvara', il terribile botto che prende spunto dal nuovo ... L'anno nero delle matricole, le quotazioni crollano del 45% U n altro amore al capolinea nell’anno nero delle coppie vip. Elena Sofia Ricci e il marito Stefano Mainetti si sarebbero lasciati: dopo 19 anni di matrimonio l’attrice e il musicista avrebbero deciso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...