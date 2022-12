Inter | buone le prove generali per il Napoli | Dzeko stende il Sassuolo

Inter Dipendenza

Commenta per primo Nuovo giorno di lavoro per il Napoli. La squadra questa mattina ha svolto la seduta d'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno.notizie per Spalletti che ha potuto contare su tutti i calciatori presenti in rosa. Ecco il report della sessione odierna: La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 svolgendo torello e ...Bisogna partire subito forte in campionato, vincere la Supercoppa contro l'e provare a ... personalmente sono scettico sul belga in quella posizione, ma hosensazioni sul nuovo anno del ... Inter-Napoli, tre buone notizie per Inzaghi: formazione già fatta (CdS) Sassuolo - Inter: dopo un ottimo recupero nella trequarti avversaria Alessandro Bastoni con un’ottima giocata salta un uomo e poi la serve ad Edin Dzeko che di piatto supera Pegolo e trova il gol ...Nwankwo Simy è tornato a Parma, ma solo per allenarsi. L’attaccante nigeriano in forza al Benevento, dodici mesi dopo l’inizio della sua breve parentesi nel Ducato (1 rete in 12 presenze da gennaio a ...