Il Msi no | il Pci sì | in una foto l’ipocrisia della sinistra

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Pci contro Msi. A distanza di trent’anni dalla loro dissoluzione, i due partiti degli “estremi opposti” continuano a rimanere al centro del dibattito politico attuale. Non solo perché, da, molti analisti hanno utilizzato la vecchia appartenenza studentesca di Giorgia Meloni al movimento di Almirante per screditarla negli anni; ma anche perché la strategia di demonizzazione continua anche da Presidente del Consiglio. Spieghiamoci meglio. Nel corsoconferenza di fine anno del premier, un giornalista di Fanpage ha cercato di incalzare la leader di Fratelli d’Italia proprio sulle dichiarazioni di Ignazio La Russa, che ha “festeggiato” l’anniversarionascita del Msi, datata 26 dicembre 1946. L’idea velata è quella di sempre: cercare di far uscire allo scoperto l’anima “nera”, fascista, reazionaria (e ribadiamo ...

'Nella storia repubblicana, fino a Berlusconi, ilè stato un partito presente in Parlamento ma con una posizione discutibile rispetto a un passato che sembrava finito. Un po' come il, che ...... fino a Silvio Berlusconi - spiega Sgarbi - ilè stato un partito presente in Parlamento ma con una posizione discutibile rispetto a un passato che sembrava finito. Un po' come il, che invece ... Anatemi sul Msi e soldi pubblici per il Pci Il presidente del Consiglio ha ribadito in conferenza stampa che l'Msi "ha avuto un ruolo molto importante nella storia di questa nazione" ...