I Concorrenti di Masterchef 2023

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) IdiEcco idella dodicesima stagione di. Sono 20 in tutto.Antonio (Bubu) Gargiulo 19 anni, studente di Scienze Archeologiche Nato a Vico Equense (Napoli), cresciuto a Cagliari, ora vive a Roma Antonio – Bubu per gli amici (e per i giudici) – è nato a Vico Equense, il paese di Antonino Cannavacciuolo. La famiglia si è poi trasferita a Cagliari per lavoro, dove lui è cresciuto; da poco si è trasferito a Roma per studiare Scienze Archeologiche all’università. La famiglia è composta dai genitori e due sorelle minori. I genitori non sostengono la sua passione per la cucina perché vogliono innanzitutto che si laurei. La sua passione per la cucina è nata guardando le nonne, poi negli ultimi 5/6 ...