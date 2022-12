Colpo di fine anno per Tinexta | che entra in Defence Tech

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Shopping diper. Il gruppo attivo nei servizi avanzati per l’identità e la certificazione digitale, la cybersicurezza, il digital marketing ha infatti annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del 20% del capitale diHolding, tramite un veicolo interamente detenuto, per un corrispettivo pari a circa 25 milioni di euro. Lo specialista dei servizi digital trust, cybersecurity e business Innovationcosì in possesso di una quota rilevante di un operatore italiano di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, con azioni negoziate al mercato Euronext Growth di Borsa Italiana. A seguito dell’operazione, si legge in una nota diffusa a valle dell’annuncio del deal,...