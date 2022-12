Bagni gioca Inter - Napoli | ' Barella è il top Anguissa delizioso pure in zona gol'

La Gazzetta dello Sport

Di partite così, di battaglie che valgono un pezzo di scudetto, Salvatorene ha giocate e vinte tante, sia con la maglia dell'Inter sia con la maglia dell'Inter. Sempre lì, lì nel mezzo (per dirla alla Ligabue), dove spesso si decide la contesa. E anche stavolta ...... la squadra della University of Texas, i Texas Longhorns,in uno stadio da oltre centomila ... si parcheggia facilmente, si mangia e si beve senza stare in coda, isono puliti, il tifo è ... Bagni gioca Inter-Napoli: “Barella è il top. Anguissa delizioso pure in ...