Ultime Notizie – Morto Guido Zaccagnini | musicologo e voce Rai Radio 3 | aveva 70 anni

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il critico musicale e, conduttore di molti programmi musicali su Rai3, èall’età di 70a Roma, città dove era nato nel 1952 e dove viveva. L’annuncio della scomparsa è stato dato con una nota sui social dalla stessa redazione della retefonica: “La comunità di3 è in lutto. Abbiamo perso un amico, uno straordinario uomo di musica.non c’è più. È mancato questa notte.3 lo ricorderà nel corso della giornata come si conviene ad un uomo che ne ha condiviso a lungo la storia e la grandezza”. Laureatosi al Dams di Bologna con Aldo Clementi e diplomatosi in pianoforte al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, ...

Corriere della Sera

