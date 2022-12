Papa Francesco | “Benedetto XVI è molto malato | preghiamo per lui”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "Al termine dell'udienza generalesi è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitareXVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per ilemerito". Lo comunica ai giornalisti il direttore della Sala stampa Matteo Bruni. L'articolo proviene da Firenze Post.

L'appello diperché i fedeli preghino per la salute delemerito ha riacceso le preoccupazioni per la salute di Ratzinger. Condizioni che "si sarebbero aggravate nelle ultime ore ...Benedetto XVI molto malato,: 'Pregate per lui' Nell'udienza generale, incontrando gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall'Italia e da ogni parte del mondo, Bergoglio conferma che peggiorano le condizioni ...Nel corso dell'udienza generale il Pontefice ha rivelato che le condizioni del papa emerito si sono aggravate e successivamente il direttore della ...ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei chiedere a tutti voi preghiere per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. E’ molto malato, chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga i ...