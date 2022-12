Modena | neonati scossi perché piangono troppo finiscono in ospedale | indagati i genitori

La Repubblica

A Modena, due neonati, di all'incirca cinque mesi, hanno subito scuotimenti da parte dei genitori e sono stati ricoverati, nei mesi scorsi, per alcune settimane all'ospedale Policlinico. Ora la procura ha indagato i genitori per maltrattamenti. Come riporta Il Resto del Carlino, i due casi, trattati dal Policlinico uno a pochi mesi di distanza dall'altro, coinvolgono due bimbi provenienti da due famiglie italiane.