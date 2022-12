Microsoft potrebbe comprare Netflix nel 2023

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ilessere un anno cruciale per due grosse società statunitensi:. Lo scrive Il Sole 24 Ore nella sua edizione odierna, spiegando che – nonostante al momento non ci siano delle trattative ufficiali – secondo indiscrezioni Wall Street il prossimo annoconcretizzarsi un’operazione clamorosa:che compra. Attualmente si L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Mashable Italia

D'altra parte, nel corso del nuovo annofare il colpaccio portando a compimento l'acquisizione di Activision Blizzard King , così da mettere fine alla "telenovela" più intrigante ...Non va meglio a Bill Gates : il fondatore disi è impoverito di 28,7 miliardi e la sua ... donna travolta e uccisa sul Gra: giallo sulla dinamica dell'incidente TIINTERESSARE Microsoft punta Netflix, un colpo che potrebbe rivoluzionare ... Xbox Game Pass Ultimate: sapevi che con una VPN puoi pagare questo servizio molto meno Ti spieghiamo come farlo in modo del tutto legale.Le interessanti statistiche di AV-TEST a proposito dei nuovi malware individuati nel corso del 2022 per Windows, macOS, Linux e Android.