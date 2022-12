Lorenzo Sassaro | a 16 anni scopre una nuova stella guardando il cielo da casa | “Mi sarebbe piaciuto darle il mio nome”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) I giovani d’oggi non fanno che passare il tempo davanti al telefonino, dicono in molti. Eppure c’è qualcuno che al telefonino preferisce l’uso del telescopio. Si tratta di, sedicenne vicentino che poco tempo fa ha scoperto una. Iscritto al terzo anno del liceo scientifico Gian Giorgio Trissino di Valdagno, Vicenza, e socio dell’Osservatorio astronomico di Marana di Crespadoro, il Marana Space Explorer Center, il giovanissimoha raccontato al Corriere del Veneto che “Ho individuato lavariabile da, prima di Natale ed è già stata riconosciuta dall’ente internazionale per le stelle variabili, il Vsx, Variable Star Index dell’Aavso, l’American Association Variable Stars Observers. Ha una temperatura di 10.800 gradi e varia ...