L' esercito ucraino avanza verso il fronte orientale Zelensky | torneremo a integrità territoriale

Linkiesta.it

- Contnua l'avanzata nella regione del Lugansk, liberata oggi la città di Kreminna. Ma continuano anche i pesanti bombardamenti russi, che oggi hanno preso di mira Kharkiv e Kherson...di 52 minuti tenuto oggi alla Verkhovna Rada (il parlamento) di fronte al governo al completo, al comandante in capo delle forze armate ucraine, a diplomatici stranieri, membri dell'... L’esercito ucraino è pieno di rottami bellici russi, ma non sa (ancora) cosa farsene Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che l'esercito russo sta lavorando a nuovi piani per bloccare le forniture ...(Teleborsa) - La ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra sarà il più grande progetto economico dell'Europa. Questo il messaggio lanciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel ...