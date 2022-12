Carabinieri | il resoconto delle operazioni più importanti del 2022

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – C’è anche la recente indagine che ha portato a fermare tre clan di Pagani ed il contestuale sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1 milione di euro nell’elencopiùche, nell’ultimo anno, hanno visto al lavoro idel comando provinciale di Salerno. Domani, in occasione della conclusione del, il comandante provinciale Filippo Melchiorre, che si è insediato a settembre, (al posto di Gianluca Trombetti alla guida del comando nei tre anni precedenti) terrà una conferenza di bilancio e scambio di auguri con la stampa, ma sono stati già anticipati oggi alcuni dei risultati piùconseguiti sul territorio di Salerno, nel corso dell’anno che sta per concludersi, suddividendoli in capitoli ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

