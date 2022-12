Calcio | Giappone | ct Moriyasu rinnova fino al 2026

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tokyo, 28 dic. - (Adnkronos) - Il commissario tecnico delHajimehato il suo contrattoal. Lo ha annunciato la Federnipponica sui suoi profili social. Ai Mondiali in Qatar i Blu Samurai hanno chiuso il loro girone al primo posto con due successi di prestigio contro Germania e Spagna, prima di cadere agli ottavi contro la Croazia ai calci di rigore.

