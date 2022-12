Biathlon | World Team Challenge 2022 oggi | orari | programma | tv | streaming | startlist

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), mercoledì 28 dicembre, si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) ilAuf Schalke: dalle 18:15 si disputerà la mass start poi dalle 19:30 andrà in scena la pursuit che definirà i vincitori. Si ritornerà nello stadio dello Schalke 04 dopo che le ultime due edizioni si erano disputate a Ruhpolding senza pubblico a causa del Covid-19. L’Italia sarà al via con l’inedita coppia formata da Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel, con quest’ultimo che sostituisce Lukas Hofer. Due saranno le coppie di casa: Benedikt Doll/Denise Herrmann-Wick e Philipp Nawrath/Vanessa Voigt, al via anche i francesi Fabien Claude/Julia Simon ed i norvegesi Vetle Sjastad Chsristiansen/Ingrid Landmark Tandrevold. Queste le altre cinque coppie al via: Michal Krcmar / Marketa Davidova ...

La coppia che taglia il traguardo per prima al termine di questa seconda e decisiva manche viene dichiarata vincitrice delTeam Challenge. Da rimarcare anche la presenza degli ucraini Anton Dudchenko/Juliya Dzhyma per quanto sta accadendo purtroppo con il conflitto in territorio ucraino. In totale ci saranno dieci coppie al via che si sfideranno a partire dalle ore 17.15 in una prova al poligono, seguita da una mass start e dalla pursuit conclusiva.