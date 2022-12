Biancamaria Frabotta | la rivendicazione delle donne all’interno della poesia femminista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nata a Roma l’11 giugno 1946,è stata una poetessa e saggista che ha dato un enorme contribuito al femminismo separatista. Il suo è un impegno che si concentra sul femminismodi una società che condiziona la donna in quanto tale, costringendola a piegarsi di fronte ai valori patriarcali che la società impone., la”non appartenenza”: «Divenni femmina, nel linguaggio, prima che nel corpo» Credits: abitarearoma.itDopo la laurea presso l’università La Sapienza con una tesi su Carlo Cattaneo,militadel Movimento degli Studenti e nel Movimento. Nel 1976 ...

TerzoBinario.it

Sarà ricordata durante la premiazionea cui quest'anno è dedicata la sezione. Infine Francesca Mannocchi , vincitrice del Premio Scalfari di giornalismo per il 2022. Letture di ...Giannini Premio Scalfari Città Civitavecchia Un premio che in questa sua prima edizione ricorda anche la grande poetessa, fortemente legata alla nostra città. A ulteriore ... Il Traiano pronto ad ospitare il Premio "Eugenio Scalfari Città di ... Mercoledì 14 Dicembre u.s. alle ore 17,30 si è svolta, presso il “Teatro Traiano” di Civitavecchia, la 1^ edizione del “Premio Eugenio Scalfari - Città di Civit ...TOLFA – L’assessora alla Cultura di Tolfa si complimenta con gli organizzatori del Premio Scalfari. “Splendido Premio Eugenio Scalfari Città di Civitavecchia – scrive l’assessora di Tolfa, Tomasa Pala ...