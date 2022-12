Addio a Cesare Cavalleri | direttore di Studi cattolici e delle Edizioni Ares

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il giornalista, scrittore e critico letterario, protagonista di primo piano dell’informazione e dell’editoria cattolica italiana per oltre mezzo secolo, storicodella rivista “” elegate all’Opus Dei, è morto oggi a Milano all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. Lo scorso 23 novembre, congedandosi dai lettori, aveva annunciato senza fronzoli e in maniera asciutta su “Avvenire” la sua morte imminente con una lettera alMarco Tarquinio: “i medici mi hanno graziosamente comunicato che mi restano 9 settimane di vita. Non immaginavo simile conclusione, ma prendo volentieri atto e mi tuffo nella preparazione immediata al grande salto (quella remota è ...

Avvenire

Quando Cavallina, fondatore dei Pac - Proletari armati comunisti, e 'arruolatore' diBattisti, entrò in carcere, la sua vita sembrava finita. Eppure, si ricordò di lui Cavalleri, il suo ...L'esclamazione era un piccolo pezzo di teatro, quasi un autoritratto del "", come lo chiamavano gli amici giocando sull'ambiguità di un nome proprio che implica le prerogative del rango ... Addio a Cesare Cavalleri, combattivo protagonista della cultura cattolica Era nato a Treviglio nel 1936 e aveva studiato dai salesiani. Collaborava con Avvenire fin dal primo numero e sul giornale, poche settimane fa, aveva annunciato la sua morte imminente ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...